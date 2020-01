Domani no c’è allenamento hahahahaha — Douglas Costa (@douglascosta) January 6, 2020

Ancora un siparietto social con Douglas Costa protagonista. L'esterno offensivo della Juve si è reso protagonista di un botta e risposta su Twitter, dove un tifoso bianconero ha insinuato: "Bello vederlo giocare a calcio? Il problema è che domani pomeriggio in allenamento si farà male di nuovo....". Il brasiliano proprio non ce l'ha fatta a resistere: "Domani no c’è allenamento hahahahaha", il commento con contorno di risata. Non è la prima volta che Costa risponde direttamente ai tifosi, soprattutto quando questi ultimi alzano i toni nei suoi confronti. Come in campo, sguscia tra i commenti e attacca. Aspettando quella continuità necessaria per tornare a certi livelli".