Boom. Dal nulla, ecco la 'polemica'. Da segnalare, sia chiaro, per quanto il momento sia di grande adrenalina. E forse anche da questo è stato 'tradito' Douglas Costa, che attraverso Instagram non le manda a dire all'Inter e a Beppe Marotta. A un tifoso che gli scrive di fare attenzione, "altrimenti Marotta vi chiede la vittoria a tavolino e forse anche lo scudetto", il brasiliano ha risposto così: "Non erano chiuse bene le porte... oppure prossima volta si gioca a luci spente...".