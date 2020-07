Rischia di partire fuori, ancora una volta. Non basta neanche la squalifica di Bernardeschi a far scendere in campo da titolare Douglas Costa. Anche contro la Lazio, domani, il brasiliano si siederà in panchina. Una consuetudine, ormai, per Douglas, che quest’anno non ha ancora superato i 1000 minuti giocati (997). Solo 6 volte titolare perché, al netto dei tanti infortuni, Sarri preferisce inserirlo come carta a partita in corsa, per spezzare gli equilibri.



“E' un discorso di compiti e dello svolgerli bene. Possiamo giocare con Douglas, con Cuadrado, vediamo quale soluzione scegliere. Però - ha aggiunto Sarri in conferenza - poi diventa un discorso di quello che riusciamo a fare nella fase difensiva, di creare presupposti perché la linea difensiva sia poco esposta”. Parole che, tra le righe, lasciano intendere che non ci sarà spazio neanche stavolta per Douglas. Impiegato a intermittenza e non incedibile in sede di mercato. L’esterno è seguito da PSG e Manchester City e la Juve, che ha già preso Kulusevski e punta Federico Chiesa, con un’offerta adeguata lo lascerebbe partire. Il cartellino del brasiliano è valutato tra i 40 e 50 milioni di euro, cifra che potrebbe scendere in caso di scambi, sempre possibili nel mercato post coronavirus.