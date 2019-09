Douglas Costa si è fermato. Il brasiliano si è infortunato al 4' della gara di ieri, tra Juventus e Fiorentina. Un problema muscolare, riscontrato all'inizio della partita durante uno dei primi dribbling. Ha sentito pizzicare la coscia e così si è subito bloccato, prima di causare ulteriori danni al proprio fisico. Un fatto che, però, potrebbe anche non essere stato sufficiente: Douglas Costa, infatti, rischia un mese di stop!



In attesa del bollettino ufficiale, infatti, si può già annunciare la sua assenza per l’Atletico Madrid, ma anche per le gare immediatamente successive. Il flessore della coscia destra, zona colpita dall'infortunio, richiede un tempo di guarigione di almeno quattro settimane, in caso di stiramento. Lo riporta la Gazzetta dello Sport, spiegando anche che ulteriori esami verranno fatti domani. A Madrid non ci saranno Douglas Costa, Chiellini, Perin e De Sciglio, oltre agli esclusi dalla lista Champions Emre Can e Mandzukic. Punto di domanda per Pjanic, la cui situazione è meno grave, ma con così poco tempo a disposizione potrebbe non essere rischiato. Douglas salterà l'Atletico, ma rischia anche il secondo turno contro il Bayer Leverkusen l'1 ottobre, e in campionato Verona, Brescia e Spal. Con l'Inter, 6 ottobre, nel mirino.