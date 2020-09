2









Douglas Costa è il pezzo più pregiato tra i cedibili della Juve. Lui però rifiuta tutte le destinazioni possibili, compresa l’ultima: un club qatariota che gli avrebbe garantito un aumento di ingaggio. L’unica squadra che smuove la fantasia di Costa sembra essere il Barcellona, o al massimo il Manchester United, ma nessuna delle due affonda. I catalani sono messi peggio della Juventus, non hanno la possibilità di acquistare in contanti il giocatore e nemmeno lo vogliono prendere in prestito, perciò hanno offerto alla Juventus lo scambio con Ousmane Dembélé, che ha una situazione analoga a quella di Douglas Costa. Lo scambio, scrive Tuttosport, è qualcosa che la Juventus si tiene in tasca, qualora non avesse trovato una soluzione per Douglas, perché l’arrivo di Dembelè toglierebbe un posto in lista e, anche per il ruolo, andrebbe a chiudere la porta per Chiesa.