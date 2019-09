Rientro ancora lontano per Douglas Costa. L'esterno brasiliano ha iniziato benissimo il campionato ma contro la Fiorentina si è fermato a causa di un problema muscolare. Secondo quanto riporta Tuttosport, Douglas non rientrerà in campo prima della sosta. Salterà quindi le partite contro Inter e Bayer Leverkusen. La prima partita in cui potrebbe tornare ad essere convocato è quella casalinga contro il Bologna del 19 ottobre. Manca ancora quasi un mese. Il rientro di Douglas è ancora lontano.