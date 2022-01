Novità sul futuro di Douglas Costa, attualmente in prestito al Gremio ma - stando a quanto riportato nelle ultime settimane - pronto a lasciare il club brasiliano dopo la retrocessione in Serie B. A parlare è stato il presidente del club Romildo Bolzan, ai microfoni di Radio Gaucha. "Douglas - ha però rivelato Bolzan - ha espresso la sua volontà di restare e il Gremio è interessato alla sua permanenza. Ha un contratto con noi, è in vigore. Valuteremo eventuali pagamenti, magari allungando il contratto, o cercando di rateizzarlo e dilazionarlo. Douglas deve capire questa situazione".