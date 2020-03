Giornata libera per i giocatori della Juventus concessa da Maurizio Sarri, in virtù del rinvio della sfida contro l’Inter inizialmente prevista per stasera. C’è chi si è dilettato in una sfida a golf con il figlio, come Ramsey, chi invece ha scelto luoghi più freddi e colmi di neve. È il caso di Douglas Costa, che ha scelto di trascorrere il giorno di riposo in una località di montagna con la sua ragazza, Nathalia Felix. L’esterno brasiliano ha documentato il tutto attraverso le sue storie su Instagram, con una simpatica discesa sulle piste con il bob.