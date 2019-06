Le vacanze sono già iniziate per: per l'esterno brasiliano non ci sarà l'appuntamento della Copa America, in quanto non convocato dal commissario tecnico della Seleçao. Tant'è: lo juventino se n'è fatto una ragione, e dopo una stagione travagliata si è concesso del meritato riposo e del sano svago. Un esempio? Il volo prenotato per Oakland, negli Stati Uniti: il giocatore è pronto a volare per assistere a gara 6 della finale di NBA, tra Golden State e Toronto, con i Raptors al momento in vantaggio su 3-2 e forti dell'assenza di Kevin Durant tra le fila di GS. La notizia arriva dal suo profilo Instagram: 'Il mio sogno nel cassetto, andare a vedere una finale NBA... sostenendo i Warriors'.