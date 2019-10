di Francesco Guerrieri

Nel post partita di ieri sera Maurizio Sarri ha lasciato aperto uno spiraglio per vedere in campo il tridente da urlo Higuain, Cristiano Ronaldo, Dybala. Se si trova l'equilibrio giusto si può fare, ha detto. I tifosi sognano.



VERSO IL RIENTRO - Sognano e aspettano. Chi? Douglas Costa. Il brasiliano sta recuperando da un infortunio muscolare che l'ha bloccato contro la Fiorentina dopo un inizio di stagione positivo. Douglas non vede l'ora di tornare e sta provando a fare di tutto per accorciare i tempi che prevedono un mese circa di stop. CAMBIO MODULO - Quando tornerà in campo, però, troverà una Juve rivoluzionata. 4-3-1-2 è il nuovo diktat di Maurizio Sarri: Ramsey trequartista dietro a Cristiano Ronaldo e uno tra Higuain e Dybala. Nuovo modulo stesso risultato, la Juve convince anche con questa disposizione in campo e il tridente per il momento è stato abbandonato. Non si è visto nemmeno ieri, quando al posto di Ramsey c'era Bernardeschi che ha dato risposte positive giocando sulla trequarti.



CONVIVENZA - Quando c'era Douglas il gallese doveva ancora ambientarsi ed era una seconda scelta da interno di centrocampo. Ora le carte in tavola sono diverse, come può convivere con Ramsey? Lasciare fuori il Douglas Costa di inizio stagione è impensabile, l'ex Bayern Monaco si esalta quando ha campo e spazi aperti dove poter mettere il turbo e partire. Magari Sarri potrà pensare a un altro cambio di modulo, sarebbe il terzo in pochi mesi dopo il 4-3-3 e il 4-3-1-2. Douglas Costa corre per recuperare dall'infortunio, ma quanto tornerà sarà una Juve diversa.