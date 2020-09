Il mercato della Juventus passa da Douglas Costa. Il brasiliano non ha spazio nella nuova Juventus di Andrea Pirlo, inoltre costituisce il giocatore da cui trarre il maggior ricavo in termini di cessione. Paratici è volato nuovamente a Londra per sbloccare la sua situazione, con i soliti estimatori alla finestra, ovvero Manchester United e Wolverhampton. Nel frattempo, il prezzo del cartellino è sceso: dai 60 milioni chiesti qualche settimana fa, adesso la Juve si siederà al tavolo delle trattative già per 30-35 milioni di euro.