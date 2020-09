Meno di un mese alla fine del mercato, tante situazioni ancora in sospeso. Tra queste quella riguarda il futuro di Douglas Costa, che non è certo di vestire la maglia bianconera dopo il 5 ottobre. Per la Juve è sulla lista dei partenti, questa di certo non è una novità, il problema è rappresentato dal fatto che nessuno al momento si è fatto avanti con una proposta concreta. Nei giorni scorsi la notizia delle offerte dalla Cina e dagli Emirati Arabi: da questi paesi sono arrivate ricche proposte, che però non gli interessano. A 29 anni, Douglas si sente ancora in grado di fare la differenza nel calcio che conta. E allora? Occhio al Manchester United, che non prenderà Sancho dal Borussia Dortmund. E che punta ancora il brasiliano.