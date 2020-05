Due mesi per convincere la Juventus a confermarlo. Questa è la missione di Douglas Costa alla ripresa del campionato. I bianconeri non sono convintissimi della sua forma fisica e anche in questa stagione ha avuto diversi infortuni che rischiano di allontanarlo da Torino. Paratici e Sarri, secondo La Gazzetta dello Sport si erano detti che l'avrebbero valutato nella seconda parte della stagione, ma il blocco forzato ha cambiato i piani. Non quelli dei club di Premier League e del Psg, che continuano a seguire il giocatore con interesse. La Juve sta pensando di inserirlo in qualche scambio, Douglas vuole giocarsi le sue ultime chance.