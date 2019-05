Douglas Costa può lasciare la Juventus. Il suo futuro, al momento, resta un importante enigma per il domani tecnico dei bianconeri. Anche in questo senso, come racconta Calciomercato.com, sono davvero giorni caldi all'ombra della Continassa, e non solo per la questione panchina. Il brasiliano è uno dei primi nomi della lista dei possibili partenti: a Torino non ha certamente convinto a pieno, e nell'ultima stagione tra infortuni e varie vicissitudini non ha chiaramente dato il massimo. Paratici e Nedved potrebbero dunque 'disfarsene' per una cifra congrua: quella fissata per una possibile cessione si aggira per ora attorno ai 60 milioni di euro. Ma dipenderà dal prossimo allenatore.