Douglas Costa è pronto al rientro. Forse già domani si potrà aggregare al resto del gruppo che torna ad allenarsi alla Continassa dopo i tre giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri in seguito alla vittoria contro l'Inter a San Siro. Il brasiliano è out da un mese e la sua assenza, per fortuna, non si è fatta sentire sebbene l'ex Bayern fosse stato uno dei più positivi nelle prime partite della stagione. Senza di lui Sarri è passato dal 4-3-3 al 4-3-1-2 lanciando Aaron Ramsey dietro alle due punte. Una duttilità tattica che in pochi riconoscevano al tecnico toscano ma che gli è servita per sopperire all'assenza di un giocatore chiave come il brasiliano.



CARICO - Douglas ha passato un mese lontano dal campo ma mentalmente non ha mai mollato niente. Dopo ogni partita non è mai mancato un messaggio per la squadra e su quanto fosse difficile restare fuori dal rettangolo verde (guarda nella gallery), ha sofferto da lontano con i suoi compagni di squadra impegnati a prendersi punti in partite importanti, dalla Champions all'ultimo match di campionato contro l'Inter. Il brasiliano è davvero motivatissimo, e pronto a rientrare in campo. Si è allenato quasi tutti i giorni a casa ma anche alla Continassa dove si è recato anche questa mattina. Ma oltre al "dovere" c'è anche il piacere. DC11 alterna allenamento a momenti di relax davanti a tv, pc e consolle. Una delle sue serie preferite è The Blacklist che ultimamente guarda in maniera assidua mentre il suo videogame preferito in assoluto resta Fortnite. Douglas Costa è pronto a tornare in campo: tra allenamenti, serie tv e videogiochi.