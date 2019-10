di Francesco Guerrieri

Douglas Costa is back. O quasi. La notizia l'ha data lui: "Dopo la pausa ci sono anch'io". Termina così il post del brasiliano pubblicato ieri sera dopo la vittoria della Juve a San Siro che ha regalato di nuovo la testa della classifica ai bianconeri.



UN MESE DOPO - Dalla Fiorentina al Bologna, Douglas si scalda. Si era fermato dopo soli 8' del pareggio di Firenze per un problema muscolare che l'ha costretto a uscire lasciando il posto a Bernardeschi, vuole tornare allo Stadium per riprendersi una maglia da titolare. Ha lavorato tutto il mese per rientrare in forma il prima possibile, ha voglia di riprendersi il motorino e sgasare sulla fascia come faceva a inizio stagione.



IL BIVIO DI SARRI - Rispetto a un mese fa però qualcosa è cambiato. Il modulo, per esempio: dal 4-3-3 Sarri è passato al 4-3-1-2, il gioco si costruisce al centro dove c'è Pjanic che in questo momento è uno dei giocatori più in forma della squadra. Con il ritorno di Douglas Costa aumentano le alternative per Sarri, che dovrà inventarsi un modo per inserire il brasiliano ora che torna: o trova un nuovo ruolo all'ex Shakhtar, o cambia di nuovo modulo. Potrebbe tornare al 4-3-3 con Douglas e Ronaldo sulle fasce e uno tra Higuain e Dybala al centro. Ramsey? Qualche metro più indietro da mezz'ala. In quel ruolo dove finora ha giocato quasi sempre Khedira. Douglas Costa rientra, la Juve mischia le carte. E Sarri ha l'imbarazzo della scelta.