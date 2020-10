1









Ripartire da dove si è esplosi. È la parabola calcistica di Douglas Costa, ceduto in prestito secco per un anno dalla Juventus al Bayern Monaco. Qui cercherà di ritrovare motivazioni e continuità, dopo anni in bianconero a mostrare le sue grandi qualità, ma ad intermittenza a causa dei numeri infortuni. Così la Juve lo ha spostato nella categoria esuberi, risparmiando un anno di contratto grazie all’anno che trascorrerà in Baviera. Il club tedesco ha deciso di omaggiare il brasiliano, pubblicando un video sul suo primo allenamento.