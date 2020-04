“Attenzione: pericolo elettrico”. Così la Juventus definisce Douglas Costa, dedicandogli un video con le sue migliori giocate di stagione. Da numeri da vero brasiliano, il famoso futbol bailado, al bellissimo gol contro la Lokomotiv Mosca, fino agli assist al bacio per i suoi compagni di squadra. Una vera e propria saetta utile nelle scelte offensive di Maurizio Sarri, fermata spesso, però, dagli infortuni. La sua fragilità muscolare non gli ha permesso di giocare con costanza (solo 2 gol e 5 assistenze in questa parte di stagione), ma quando gioca, non c’è recinzione che tenga per fermare questo ‘pericolo elettrico’.