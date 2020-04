Quello che verrà, sarà un mercato fatto soprattutto di scambi, stile NBA come ha detto anche Fabio Paratici. La Juventus ha alcuni giocatori da inserire come possibili contropartite per arrivare agli obiettivi. Tra questi, c'è Douglas Costa: il brasiliano sta spesso ai box a causa di problemi fisici che stanno spingendo la società a pensare alla cessione. L'idea della Juve è quella di inserire Douglas in uno scambio con Gabriel Jesus col Manchester City, ma al momento non c'è intesa sulle valutazioni e le parti dovranno lavorare per trovare l'accordo.