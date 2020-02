Buone notizie dalla Continassa. La Juventus si appresta ad entrare in un ciclo di impegni decisivi per le sorti del campionato, a partire dalla trasferta di Lione, valida per l’andata degli ottavi di Champions League. Molto probabilmente non ci sarà Douglas Costa, fermo per un infortunio muscolare, ma dalla sessione odierna sono emersi segnali positivi. Il fantasista brasiliano ha disputato una piccola parte di allenamento in gruppo, un fatto che fa ben sperare nel suo recupero in vista della sfida di domenica sera contro l’Inter. Douglas Costa vuole lasciarsi alle spalle il terzo infortunio in stagione, nel mirino c’è la sfida scudetto contro i nerazzurri.