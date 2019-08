Douglas Costa, esterno d'attacco della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima dell'esordio in campionato e in stagione allo stadio Tardini contro il Parma:



LA PRIMA - "La prima partita di campionato è sempre difficile, siamo anche fuori casa. Ci siamo allenati molto in questi mesi, penso che la Juventus sia pronta e oggi cercheremo di fare una buona partita".



SARRI - "Sarri ci ha preparato molto bene e anche il suo staff. Abbiamo grande fiducia nel nostro progetto, a prescindere che ci sia lui o meno in panchina. Sappiamo che ci sarà farà bene".