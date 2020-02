Proprio quando Sarri aveva ritrovato un Douglas Costa a pieno regime, vera arma in più per questa Juventus, ecco un nuovo infortunio. Il brasiliano è uscito dolorante dalla sfida di sabato sera contro il Verona e gli esami strumentali di stamattina hanno evidenziato una lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia sinistra, stop di 15-20 giorni. Grave perdita per i bianconeri, che dovranno fare a meno del brasiliano in un ciclo di gare cruciale per il futuro di questa stagione. Salterà sicuramente la semifinale di Coppa Italia di giovedì contro il Milan, le prossime due gare di campionato contro Brescia e Spal, l’andata degli ottavi di finale di Champions contro il Lione in programma il 26 febbraio, ed è fortemente a rischio per la partita scudetto del primo marzo contro l’Inter.