Un gol, un lampo. Sinistro a giro e tac, pallone in porta e Perin immobile. Sorrisone per Douglas Costa, che dopo tanti problemi fisici sta cercando un po' di continuità in questi ultimi mesi di campionato in attesa di fare il punto sul suo futuro. Questo gol può avvicinarlo alla permanenza a Torino, ma non può essere l'unico: l'ultima rete prima della sfida di Marassi l'aveva segnata il 15 gennaio contro l'Udinese. Tre gol e sei assist stagionali, troppo poco per un potenziale campione.



LA SUA NATHALIA - Potenziale, già. Mai esploso definitivamente. Ci proverà ora dopo un assist e un gol nelle ultime due partite. A sostenerlo la sua Nathalia Felix, modella e compagna del brasiliano arrivata a Torino per seguire da vicino Douglas e dargli serenità in quest'ultima parte di stagione. Campo ma non solo, perché la coppia è scatenata su TikTok, in cui sono sempre più virali i video dell'esterno della Juve e della sua compagna che ballano insieme. In campo, invece, con le sue finte e sterzate fa "ballare" i difensori avversari. Quando è in giornata non lo ferma nessuno, ma per convincere la Juve a tenerlo anche la prossima stagione servono continuità e più gol.