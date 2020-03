Nuovo look in quarantena per Douglas Costa, estero della Juventus che sta passando i suoi giorni in isolamento tra i giochi al pc e l'allenamento sulla sua bella terrazza in centro a Torino, assieme al suo cane.Come si può intravedere il brasiliano si è fatto crescere dei baffi che si notano vistosamente nonostante il telefono utilizzato per scattare il selfie allo specchio. Nuova vita nuovo look, a casa Douglas Costa la quarantena passa anche così.