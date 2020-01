Douglas Costa è tornato al gol contro l'Udinese in Coppa Italia. L'esterno brasiliano ha parlato in zona mista dopo il match e Tuttosport riporta alcune dichiarazioni: “Non sono vicino al 100 per cento ma era importante iniziare a sentire certe situazioni e in poco tempo credo che arriverò al top. Se sto been gioco come voglio e mi diverto in campo. Indipendentemente dall’idioma credo che nel calcio ci sia una sola lingua, quello che conta è dare il massimo quando vieni chiamato in causa”.