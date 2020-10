Il no di Douglas Costa cambia i piani dello United. Il brasiliano non vuole lasciare la Juve e ha rifiutato i Red Devils. Così il club inglese ha deciso di virare su Ousmane Dembelé, attaccante classe 1997, in scadenza con il Barcellona nel 2022. La prima richiesta, prestito con diritto di riscatto, è stata respinta al mittente dai blaugrana, che vogliono vendere. Negli ultimi giorni è spuntata anche l'opzione di uno scambio proprio con la Juve e proprio con Douglas Costa, non approfondita.