"È il momento giusto. Dopo 12 anni fuori, è arrivata l'ora di tornare a casa. Col Gremio ne parliamo da tempo... Capitan Geromel ha avuto un ruolo chiave in questa mia decisione. Vengo qui con un bagaglio d'esperienza importante e sono sicuro che insieme raggiungeremo grandi obiettivi. Il Gremio è sempre stato la squadra del mio cuore", così Douglas Costa, protagonista di alcuni video con indosso la nuova maglia per i canali social ufficiali del Gremio, sul suo ritorno al club brasiliano in prestito dalla Juventus.