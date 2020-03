Dopo la scadenza della quarantena dei giocatori della Juventus in seguito alla positività al coronavirus di Rugani, alcuni di loro hanno fatto ritorno in patria, tra cui Douglas Costa. L’esterno brasiliano ha recentemente svelato la data di ritorno in Italia: “Saremmo dovuti tornare il 3 aprile, ma ho parlato con il capitano e ha detto che saremo di ritorno il 15 o il 20, se tutto va bene”. Intanto si gode la sua famiglia e la sua ragazza. Il numero 11 bianconero ha postato su Instagram una foto con la compagna coinvolgendo i fan: “Momento cinema con Nathalia Felix. Che film/serie ci consigliate?”