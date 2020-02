Douglas Costa, esterno d'attacco della Juve, ha parlato ai microfoni di Dazn nell'immediata vigilia della sfida tra i bianconeri e il Verona: "Non so se ci troviamo meglio col 4-3-3. Abbiamo diversi giocatori che possono decidere le partite. Si sceglie la formazione migliore in base all’avversario che affronti, ogni modulo tattico ha i suoi punti di forza. Non so se sia meglio il 4-3-3 o il 4-3-1-2, non saprei, il mister sa meglio di noi quale sia la soluzione ideale, e chi va in campo dà sempre il massimo".



Poco prima, il brasiliano aveva parlato anche a JTV: "E' una gara difficile ma siamo pronti, ci siamo allenati bene questa settimana, dobbiamo fare bene ed entrare un campo più convinti possibili. Loro subito aggressivi? Qua è sempre stato così, è sempre stata una partita decisiva e difficile".