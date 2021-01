Il Bayern Monaco non ha assicurato sul riscatto di Douglas Costa, non proprio protagonista agli ordini di Hans Flick. In estate si è trasferito in Baviera in prestito secco, in estate potrebbe tornare alla Juventus anche se nel frattempo il suo nome è stato accostato anche al Milan. Come riporta Tuttosport, i suoi intermediari avrebbero sondato la possibilità di ripartire dal club rossonero, anche se la strada è in salita, sia per l’ingaggio, sia per il poco tempo a disposizione, con il mercato che chiude lunedì alle 20.