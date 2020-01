Messaggio social di Douglas Costa che su Instagram fa una preview della stagione ancora da giocare. Tra campionato e Champions League: "Sarà lunga. Sarà difficile. Sarà entusiasmante. Dipenderà da noi, per questo dovremo viverla tutti insieme, come una famiglia".Lo staff medico della Juventus ne sta curando gli allenamenti in ogni dettaglio, il brasiliano ha anche iniziato una nuova dieta per rimanere in forma ed evitare infortuni ravvicinati come quelli dell'ultimo anno in cui ha giocato davvero pochissimo.