. Anche l'esterno brasiliano della Juventus ha colto l'occasione della festa di San Valentino per fare gli auguri, via Instagram, alla sua dolce metà. Si tratta della modella, brasiliana anche lei, Nathalia Felix. L'amore, tra i due, è relativamente fresco, visto che è sbocciato all'inizio di questa stagione, ma dallo scatto mostrano un certo affiatamento. Una consolazione doppia per Douglas Costa, che quest'anno è rimasto spesso a "casa" per colpa degli infortuni che ne hanno segnato la prima metà di stagione e pure questo inizio di 2020.