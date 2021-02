Intervenuto in una room su ClubHouse dopo la vittoria del Mondiale per Club, Douglas Costa ha parlato a tutto tondo, dal campo agli scontri, da Fifa a Milan e mercato: "Se ci ha provato? Non so niente, nessuno mi ha chiamato. Del Milan mi piace molto Bennacer, è forte".



SCONTRO AGNELLI-CONTE - "Bella storia. Non mi piace stare dentro a queste cose, ma da fuori sono belle da vedersi".



SCONTRO IBRA-LUKAKU - "Chi vince in una rissa? "Bella domanda... (ride, ndr). Ma penso Ibra".



MIGLIOR GIOCATORE FIFA - "Dybala è il più forte di tutti".



MIGLIOR ALLENATORE - "Guardiola".