Non preoccupano le condizioni di, esterno brasiliano che contro il Parma è uscito a causa dei crampi. Inizialmente si era pensato ad una distorsione della caviglia ma è stato lo stesso calciatore brasiliano a tranquillizzare i tifosi bianconeri confermando che il problema per cui è stato sostituito non è preoccupante: solo crampi , i tifosi della Juve possono tirare un sospiro di sollievo.