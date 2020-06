"La rabbia per un obiettivo mancato ci dà la forza per prenderci quelli che verranno". Parole e musica di Douglas Costa, protagonista dalla panchina della vittoria della Juventus in casa del Bologna. Al Dall'Ara è 0-2 per i bianconeri, a segno Cristiano Ronaldo in apertura, poi raddoppio firmato da Dybala. Douglas è entrato proprio al posto di Paulo, negli ultimi minuti del match: da Sarri il compito di presidiare il primo attacco dei rossoblù e di strappare in contropiede.



Ecco la foto pubblicata questa sera sui social