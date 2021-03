Il futuro di Douglas Costa verrà deciso solo a partire dal prossimo mese di luglio e, con tutta probabilità, non sarà più al Bayern Monaco. La Juventus dunque, è già consapevole che in estate bisognerà capire come piazzare il classe 1990. Una possibile soluzione può arrivare dalla Premier League, il Loco Bielsa stravede per le qualità tecniche del brasiliano. Un'idea, quella del Leeds, che può diventare qualcosa di più concreto nelle prossime settimane. Per la felicità della Juventus che conta di incassare almeno 11 milioni dalla cessione di Douglas Costa. Lo riporta Calciomercato.com.