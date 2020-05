La Juventus potrebbe decidere di lasciar partire Douglas Costa. L'esterno brasiliano, complici soprattutto i problemi fisici, potrebbe essere sacrificato sul mercato, così da garantire la liquidità necessaria per nuovi trasferimenti. Secondo quanto riporta Tuttosport, sulle tracce di Douglas Costa ci sono tre club: Manchester United, Paris Saint-Germain e Atletico Madrid, infatti, sarebbero le squadre pronte a prendere il giocatore ex Bayern. Per i bianconeri la concorrenza è un vantaggio, visto che ciò potrebbe far salire il prezzo per il giocatore.