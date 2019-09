La Juve non ha intenzione di forzare i tempi per Douglas Costa. Secondo quanto riferito da Radio Sportiva i bianconeri procederanno con calma, per far recuperare in pieno il brasiliano dall'infortunio muscolare subito contro la Fiorentina. Per il brasiliano è previsto un riposo di altri 15 giorni per rientrare a disposizione dopo la prossima sosta per le nazionali. Se la tabella fosse completata Douglas Costa salterà Spal, Bayer Leverkusen e Inter.