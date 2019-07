Prima le parole di Maurizio Sarri, poi, l'arrivo in anticipo sui tempi alla Continassa. Insomma, i segnali circa la permanenza o meno di Douglas Costa in bianconero non sono certo stretta attualità.: l'ultima parola, spetterà all'allenatore, ma, in attesa che Sarri lo metta al centro del suo gioco, la Juventus esalta su Twitter le giocate del brasiliano. Che sia solo l'ennesimo indizio? O forse, siamo già di fronte ad una prova? Il destino di Douglas Costa, sembra sempre meno incerto.