di Andrea Sereni

Due assist, scatti, accelerazioni terrificanti: è un Douglas Costa nuovo quello che ha riscoperto la Juve. Tirato a lucido, concentrato in campo così come attento nella vita di tutti i giorni. Non è più il momento degli eccessi, non ora. E dire che, all’inizio dell’estate, il suo tempo in bianconero sembrava finito.



POTEVA ANDAR VIA... - Paratici e Nedved, dopo una stagione a dir poco negativa, tra infortuni e episodi deprecabili, avevano deciso di cederlo. I contatti con gli agenti del giocatore, verso gli ultimi giorni di giugno, hanno subito mostrato una situazione diversa dalle aspettative dirigenziali: Douglas non aveva alcuna voglia di fare le valigie, ed era pronto a dimostrarlo. Una volontà ferma, ribadita a più riprese, anche quando il suo nome è stato accostato al Manchester United, nei discorsi per Pogba. Ci ha pensato poi Sarri a far chiarezza, nella conferenza stampa di presentazione: “Avanti con i talentuosi, come Douglas Costa”.



CONVINCENTE - Queste le prime parole del tecnico, confermate poi dalle indicazioni avute da allenamenti e prime partite. Affamato, carico, l'ex Bayern Monaco ha mostrato da subito una tempra diversa, motivazioni forti, di crescita. Il suo percorso, interrotto, lo scorso anno, non è ancora finito. Recepiti i dettami tattici di Sarri, il brasiliano è diventato inamovibile. E così, anche più tranquillo, Douglas è partito dal 1’ minuto sia con il Parma che con il Napoli, facendo entrambe le volte la differenza. Oscurato Bernardeschi, almeno ad oggi. La trequarti destra è di sua competenza, dei suoi strappi, delle sue folate che hanno fatto girare la testa a Ghoulam prima e Mario Rui poi. Le gerarchie ora sono chiare: la Juve punta su Douglas Costa, che non si muove più.