Nonostante la quarantena in casa a causa del coronavirus, i giocatori non si fermano e continuano a seguire i programmi di allenamento per mantenere fisico e mente allenati per la ripresa del campionato. Buona usanza per tenere coinvolti i fan è quella, da parte dei calciatori, di postare queste sessioni su Instagram. Proprio come fa Douglas Costa. Tra una partita di Fortnite e l’altra, l’esterno brasiliano della Juventus si tiene in forma, per ‘rimanere una macchina’ come diceva ieri. Anche oggi, esercizi fisici in terrazzo sotto la guida del suo personal trainer in videochiamata.