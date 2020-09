5









La prima Juve di Pirlo piace. Certo, l'avversario non è dei più ostici, ma in questa ripartenza complessa e nonostante il poco tempo a disposizione qualcosa si è già visto. Dalla pressione ai recuperi, dal gioco al modulo liquido con le due fasi (attacco e difesa) ben definite. Tutti concetti su cui lavorare, perché Pirlo così come la sua Juve è solo all'inizio. Intanto, dalla gara vinta 5-0 ieri contro il Novara arrivano i primi giudizi: Douglas Costa elettrizza, la coppia Ronaldo-Kulusevski convince. Mentre Ramsey appare ancora indietro di condizione e Arthur semplicemente carico di lavoro fisico, ma con le idee giuste. E gli altri?



