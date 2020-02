Ennesimo ko per Douglas Costa. Il brasiliano, infatti, si è fatto male nella partita contro il Verona ed è stato costretto a lasciare il posto ad Aaron Ramsey. Attraverso un comunicato ufficiale, la Juventus fa sapere che il giocatore ha subito una: "lesione di basso grado del bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi per il suo completo recupero sono di circa 15 -20 giorni". Per Sarri quindi rispunta la soluzione del 4-3-1-2 con il trequartista dietro a due punte delle quali una è (quasi) sempre Cristiano Ronaldo.



IL REPORT - Lavoro atletico per il resto del gruppo, che poi ha svolto una ​lunga sessione con il pallone (attacchi contro difese) per poi concludere l'allenamento con una partitella. Rientro parziale in gruppo per l'altro brasiliano Danilo.