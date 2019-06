Per diverse settimane si è parlato di un Douglas Costa sempre più lontano da Torino, lontano dalla Juventus dopo una stagione disastrata e disastrosa. Negli ultimi giorni, però, è in atto una leggera retromarcia, da parte di tutti: giocatore e società.Lui l'ha espresso come desiderio, Sarri lo ha elogiato e, come se non bastasse, proprio dai profili social del brasiliano arriva un nuovo indizio...