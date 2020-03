Douglas Costa, ala della Juventus, ha voluto mandare un messaggio dal proprio profilo Instagram all'Italia e agli italiani, in questo momento di emergenza per il coronavirus. Parole di affetto e sostegno, che evidenziano anche quanto bene, in questi anni a Torino, il brasiliano si sia trovato in Italia. Ecco le sue parole:Gli ultimi infortuni, ne hanno rallentato il reinserimento in squadra, così Douglas Costa ha avuto difficoltà a trovare continuità. In questa pausa forzata, senz'altro, avrà provato a ritrovare la condizione migliore.