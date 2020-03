“Mente sana, corpo sano! Buona giornata”. Così scrive su Twitter Douglas Costa pubblicando una sua foto a mezzo busto, in ‘meditazione’ sotto l’acqua. I giocatori della Juventus stanno proseguendo il periodo di isolamento, continuando i propri allenamenti da casa. Tutti stanno coinvolgendo i propri fan postando le attività svolte nelle proprie abitazioni, come l’esterno brasiliano. Allenamenti con personal trainer, partite di Fortnite e contest per i fan, il tutto documentato attraverso i social. Cercando di mantenere mente sana e corpo sano, per affrontare al meglio questo difficile momento. Parola del brasiliano.