Mancano meno di ventiquattr'ore al derby contro il Torino, in programma domani pomeriggio e fondamentale per la corsa allo scudetto. Serata di vigilia per la squadra di Sarri, congià concentrato sulla sfida di domani. Pochi minuti fa il brasiliano ha pubblicato questo messaggio sul suo profilo Instagram: "Dietro ogni risultato c’è sempre un’altra sfida! Il lavoro di squadra divide i compiti e moltiplica il successo! So let’s go Juve!".