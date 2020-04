1









"Che tocco di classe!" scrive un utente commentando la foto postata poco fa su Instagram da Nathalia Felix, fidanzata di Douglas Costa. L'immagine tuttavia non contiene un controllo palla dell'esterno juventino, ma un abbraccio fra i due in cui il brasiliano si appoggia… molto vistosamente al fondoschiena della compagna. Il follower di cui sopra non è certo l'unico ad accorgersi del pregevole gesto tecnico: tra le frasi più simpatiche - almeno quelle pubblicabili - troviamo "Forte anche in porta… che presa ragazzi!", "Incursione in area" e altre in un crescendo a dir poco cameratesco. E ora chi glie lo dice che bisogna tornare a Torino?



Gli ultimi scatti "social" di Lady Douglas Costa nella nostra fotogallery