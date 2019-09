di Andrea Menon

Come rimpiazzare Douglas Costa? Un problema a cui per diversi giorni si è cercato di trovare una soluzione. Sia sui campi della Continassa, sia nella testa di Sarri, sia in quella dei tifosi bianconeri. Il brasiliano nella prima parte di stagione si è rivelato come l'uomo indispensabile per la fase offensiva della Juventus, quello in grado di creare sempre superiorità e aprire gli spazi per i compagni, oltre a mandarli spesso e volentieri in porta. E, invece, Douglas Costa si è fermato, nei primi minuti di Firenze, lasciando l'amaro in bocca a chi lo stava osservando, ma anche tanta preoccupazione. Quella con la Fiorentina, infatti, è stata la gara più brutta della Juve di Sarri, che senza guizzi e fantasia "made in Brazil" è sembrata povera di qualità e idee.



SOSTITUTO - Con il passare dei giorni, però, qualcosa è cambiato, con l'inserimento di Cuadrado prima e con quello di Dybala poi. Ecco perché, nonostante il grande dispiacere di tutto l'ambiente, il rientro di "Duggy" può anche tardare, arrivando dopo la sosta. Questo per non forzare i tempi, per non rischiare di perdere per più tempo una pedina così importante, proprio come accaduto lo scorso anno. Se ci sarà la possibilità, ovviamente, verrà riaggregato al gruppo prima del 6 ottobre, data della sfida contro l'Inter, ma le ultime indiscrezioni aprono alla possibilità di uno stop più lungo. Come sostituirlo? Sarri ha due idee: Bernardeschi, oppure la preferita in questo momento, il nuovo modulo. Il 4-3-1-2 già provato con successo a Brescia.