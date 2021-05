Energie concentrare al 100% sugli ultimi due impegni stagionali contro Atalanta e Bologna, ma laguarda già al futuro, indipendentemente dal tipo di competizione europea che affronterà. La dirigenza bianconera, ancora incerta sulla conferma, lavora al taglio degli esuberi, proprio come un anno fa, perché l’esigenza è del tutto simile., la cui cessione al Gremio è in via di definizione ( qui le parole dell’agente), è solo l’apripista del cosiddetto mercato degli esuberi (anche di lusso), che viaggia parallelamente al futuro Ronaldo e Dybala. Per loro sì, la Champions può risultare fondamentale.